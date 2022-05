In attuazione dell'art. 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), il ministero delle Infrastrutture (Mit) ha pubblicato sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei "costi di esercizio" di aprile 2022 dell'impresa di autotrasporto per conto terzi:1,450 euro/litro per i veicoli di massa com...

© Riproduzione riservata