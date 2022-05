In caso di interruzione immediata delle forniture di gas russo, l'Italia si troverebbe a dover razionare il gas, ma potrebbe anche evitarlo mettendo in atto un adeguato coordinamento con gli altri Paesi UE, pur senza riuscire in ogni caso a evitare un forte aumento dei prezzi. E' una delle conclusioni a cui giunge l'aggiornamento dello studio della...

© Riproduzione riservata