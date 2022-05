La Golar Arctic

Snam e Golar Lng hanno firmato un contratto in base al quale Golar cederà a Snam la nave metaniera Golar Arctic, previa conversione in unità di stoccaggio e rigassificazione (Fsru), da installare nell'area portuale di Portovesme, in Sardegna, come previsto dal progetto per l'approvvigionamento energetico dell'isola...

