Con la circolare n. 14/E del 17 maggio, l'Agenzia delle Entrate illustra la disciplina delle diverse agevolazioni, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022): dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi al credito d'imposta in ricerca e sviluppo, passando per il tax credit librerie e il...

© Riproduzione riservata