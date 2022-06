L'idea di creare un evento Green al Sud e per il Sud nasce a inizio 2019. Da Napoli parte una spinta aggregativa che, in breve, conduce alla prima rassegna del Mezzogiorno dedicata ai temi della green economy, che prende forma in piena pandemia e si svolge in modalità digital. Ora l'evento ritorna (Napoli,, c/o Stazione marittima), co...

© Riproduzione riservata