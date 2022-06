Consip ha pubblicato l'avviso di preinformazione per la "Gara per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le PA (ed. 20). Il valore della gara è di 3.162.980.000,00 euro Iva esclusa suddiviso in 17 Lotti.L'avviso è disponibile in allegato....

© Riproduzione riservata