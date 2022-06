Kadri Simson

Gli stoccaggi gas dell'Unione europea sono stati riempiti al 50,2% della loro capacità, nonostante gli alti prezzi del gas – prezzi che, per quest'anno, resteranno sui livelli attuali. Ma sono diminuite le importazioni di gas russo: ad aprile le forniture dalla Russia pesavano per il 31% delle importazioni totali europee, e per il 26% sulle importa...

© Riproduzione riservata