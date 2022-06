Il meccanismo di ultima istanza Snam per il riempimento degli stoccaggi stabilisce che il Tso "offre un servizio di riempimento di ultima istanza, acquisendo quantitativi di gas per l'iniezione presso le proprie infrastrutture di stoccaggio, funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di 5.400 MSmc" per il mese giugno, "complementari rispetto alle ...

© Riproduzione riservata