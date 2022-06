Consapevoli dell'importanza di raggiungere gli obiettivi previsti dal Pnrr, il ‘caro energia' deve diventare un'opportunità per il sistema Italia per rendersi indipendenti dai combustibili fossili. Come, si cercherà di comprenderlo in una due giorni di forum (Napoli,) organizzato dalla Cciaa di Napoli, SI Impresa e Unioncamere Campan...

© Riproduzione riservata