È risuonato più di una volta giovedì scorso in commissione Finanze del Senato il nome della, in particolare nel serrato botta e risposta tra il presidente della commissione, Luciano D'Alfonso, e il presidente di Assopetroli, Andrea Rossetti. D'Alfonso, parlando dell'emendamento a sua firma approvato in sede di conversione in legge del D...

© Riproduzione riservata