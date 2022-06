Non solo aste per contratti differenziali a due vie, l'Italia dovrebbe chiedere in sede europea una maggiore flessibilità del poter disegnare gli incentivi alle rinnovabili, per invogliare maggiormente i produttori ad aderire. Lo ha detto l'amministratore unico del Gse, Andrea Ripa di Meana, durante l'audizione di ieri in commissione Industria del ...

© Riproduzione riservata