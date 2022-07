L'olandese Gasunie ha annunciato oggi di aver contrattualizzato una fornitura di 7 miliardi di metri cubi (bcm) di gas naturale liquefatto per il suo nuovo terminal di Eemshaven, che dovrebbe entrare in esercizio il prossimo agosto.La ceca CEZ as e la Shell Western Lng saranno i fornitori del Gnl per il nuovo terminale, che ha una capacità di 8 m...

