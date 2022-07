Maire Tecnimont annuncia in una nota che la sua controllata Tecnimont, in collaborazione Nextchem, si è aggiudicata un contratto chiavi in mano relativo a un impianto synloop di ammoniaca a bassa intensità carbonica che sarà realizzato nella regione del Golfo. Il valore del contratto è di circa 300 milioni di dollari e lo scopo del lavoro prevede l...

