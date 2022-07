In un comunicato diffuso il 14 luglio nel sito dell'azienda, Wärtsilä ha annunciato di voler cessare la produzione di motori a 4 tempi del sito triestino di Bagnoli della Rosandra, e di voler spostare la produzione a Vaasa, in Finlandia.Da quanto si legge nal comunicato, per l'azienda i risparmi annuali stimati da questa operazione sono di circa...

© Riproduzione riservata