La firma dell'accordo

Eni ha firmato oggi con Sonatrach, Oxy e TotalEnergies un nuovo Production Sharing Contract per i blocchi 404 e 208 in Algeria. Questi blocchi sono localizzati onshore, nel prolifico bacino del Berkine, nell'Algeria orientale, area in cui Eni è presente dagli anni '80. Il contratto, firmato ai sensi della nuova legge algerina sugli idrocarburi del ...

© Riproduzione riservata