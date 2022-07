In attesa che scenda in campo il Gse come compratore di ultima istanza per l'iniezione in stoccaggio di gas 366152, Arera ha deliberato di anticipare a Snam altri 500 milioni di euro oltre i due miliardi già erogati, per acquistare gas da immettere negli stoccaggi, a valere sulle giacenze e della Cassa per i servizi energetici e ambientali.Lo sc...

© Riproduzione riservata