La sottosegretaria alla Transizione ecologica Vannia Gava, insieme al presidente dell'Anev, Simone Togni, hanno visitato ieri l'impianto eolico di Piansano, in provincia di Viterbo. L'occasione, si legge in una nota, è stata utile per fare il punto sulle criticità che riguardano il settore eolico nell'attuale delicata fase di crisi climatica e di c...

© Riproduzione riservata