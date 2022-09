Scendono a 42 gli emendamenti al DL Aiuti bis che andranno in votazione tra oggi e domani nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, dalle oltre 400 proposte iniziali di modifica. Il fascicolo degli emendamenti “SuperPrioritari”, disponibile in allegato, è stato depositato ieri sera.Le commissioni sono convocate per domani mattina alle 9, ...

© Riproduzione riservata