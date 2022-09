Per comprare e vendere energia elettrica a termine sulle borse europee bisogna prestare delle garanzie. Se i prezzi a termine salgono a livelli folli, come sta succedendo in questi mesi, anche le garanzie richieste lievitano. Fino a prosciugare la liquidità delle aziende, che così non possono più operare sui mercati. Così, se non si interviene, si ...

© Riproduzione riservata