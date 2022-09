Sì all'introduzione di nuovi “interruttori salvavita” per sospendere il trading di strumenti finanziari sull'energia in caso di oscillazioni eccessive e ravvicinate; massima cautela sull'ampliamento delle tipologie di garanzie ammissibili sui mercati energetici; maggiore trasparenza sugli scambi di energia all'ingrosso che, non essendo strumenti fi...

© Riproduzione riservata