Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre sono pubblicati i comunicati del ministero della Transizione ecologica relativi al riesame dell'Aia per l'impianto di produzione e stoccaggio di biodiesel della Ital Bi Oil di Monopoli e al riesame dell'Aia per la raffineria Alma Petroli di Ravenna.I provvedimenti sono in allegato....

