È venuto a mancare ieri Lucio Ponsanesi, tra i fondatori e vicepresidente di Assogasmetano. In precedenza aveva ricoperto lo stesso incarico per vari anni in Federmetano. Ne dà notizia Assogasmetano.Storico operatore della distribuzione del metano per auto e per anni figura di riferimento del comparto delle officine di trasformazione e assistenza...

