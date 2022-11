Con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, l'Assemblea del Senato ha approvato oggi definitivamente il ddl n. 311 di conversione in legge del DL 144/2022 "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energia, imprese e Pnrr" (DL Aiuti ter), approvato dalla Camera. In allegato il testo approvato....

