Settimana corta per la festività dell'Immacolata. Nonostante il crollo dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, la benzina e il gasolio autotrazione hanno evidenziato un aumento. È l'effetto dell'aumento di 100 euro per mille litri delle accise due settimane fa, che ha fatto lievitare il livello dei prezzi d'acquisto e ha impattato parzialmente qu...

© Riproduzione riservata