Il Regno Unito costruirà la sua prima miniera di carbone dal 1991 a Whitehaven in Cumbria, dopo che il governo ha dato il via libera alla West Cumbria Mining per il progetto da 165 milioni di sterline (202 milioni di dollari) la scorsa settimana.La nuova miniera, che si chiamerà Woodhouse Colliery, produrrà circa 2,8 milioni di tonnellate di carb...

© Riproduzione riservata