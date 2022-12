Questo lunedì, al netto delle imposte, scendono ancora benzina e diesel. In calo anche il risca In aumento gpl auto, fluido e denso. Con la differenza in più del diesel sulla benzina risalita aeuro per mille litri, in aumento di 8,50 euro. È quanto emerge dalla rilevazione del 26 dicembre dei “prezzi Italia” da parte del ministero dell'am...

© Riproduzione riservata