L'azienda statunitense Sempra Infrastructure e la tedesca Rwe Supply & Trading hanno firmato un contratto quindicennale per la fornitura di circa 2,25 milioni di tonnellate l'anno di gas naturale liquefatto. Il Gnl arriverà dal terminal Port Arthur Lng Phase 1, già autorizzato e per cui è attesa la decisione d'investimento per il prossimo anno con ...

