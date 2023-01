Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, nella consueta rubrica settimanale sugli atti ufficiali delle Regioni, laha registrato 136 progetti fotovoltaici autorizzati dalle Regioni per 2.996 MW di potenza complessiva, più 16 progetti eolici per 161 MW autorizzati. Per quanto riguarda il fotovoltaico, il ritmo si è mantenuto più o meno c...

© Riproduzione riservata