Ieri il ministero dell'Ambiente ha pubblicato sul proprio sito due note identiche, fatta salva la figura che le accompagnava, dal titolo “Pnrr: Mase pubblica decreti per oltre 21mila colonnine in centri urbani e superstrade”. I decreti, tuttavia, non sono pubblicati sul sito del ministero. Nel testo le note dicono che “con due diversi decreti, il M...

© Riproduzione riservata