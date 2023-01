Oggi la commissione Industria del Senato si riunisce per riprendere il voto sugli emendamenti al DL 2 del 2023 sulla raffineria di Priolo. Domani il testo dovrebbe arrivare in aula. Intanto il Senato ha pubblicato la nota di lettura del servizio bilancio. Il dossier è in allegato....

© Riproduzione riservata