Con parere negativo della commissione Via Vas e della Soprintendenza speciale per il Pnrr, il ministero dell'Ambiente di concerto con il ministero della Cultura ha dato giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di parco eolico onshore presentato da Valva Energia. Il progetto era composto da 7 aerogeneratori da 4,3 MW ciascuno per 3...

© Riproduzione riservata