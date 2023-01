Riccardo Casale

Riccardo Casale è stato nominato amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, società controllata dal gruppo Ansaldo Energia. Classe 1963, genovese, ha un'esperienza trentennale sia in ambito internazionale che nazionale specificatamente nel settore nucleare e più in generale in quelli ambientale ed energetico e nelle nuove tecnologie industriali, ...

