Electra, azienda specializzata nella ricarica veloce e ultraveloce per i veicoli elettrici, intende investire 200 milioni di euro per creare una rete capillare di hub supercharger, stazioni che consentono una ricarica completa del veicolo in 15-30 minuti, distribuite in spazi e parcheggi pubblici e privati di supermercati, grandi negozi, catene alb...

© Riproduzione riservata