Consip ha aggiudicato in via definitiva efficace i lotti 26 e 27 della gara per l'affidamento di un Accordo Quadro per la Gestione e l'Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali (v. Staffetta 11/11/22) . I lotti ...

© Riproduzione riservata