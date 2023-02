Salvatore Pinto

La Giunta dell'associazione di imprese energetiche Energia Libera ha oggi confermato all'unanimità Salvatore Pinto come presidente. La Giunta, si legge in una nota, "ha ringraziato Pinto per il grande lavoro svolto a vantaggio di Energia Libera nell'ultimo biennio e per la disponibilità a proseguirlo, continuando a guidare l'associazione in un peri...

© Riproduzione riservata