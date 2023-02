Getec Italia e Axpo Italia hanno siglato un accordo annuale per la fornitura di circa 50 milioni di metri cubi di gas per gli impianti di riscaldamento gestiti da Getec nel nostro Paese direttamente o per tramite delle sue controllate Atmos, che gestisce il teleriscaldamento della Città di Rozzano (MI) ed Energy Wave, che fornisce calore a oltre 35...

© Riproduzione riservata