Eni entra nel settore dei biocarburanti degli Stati Uniti. Eni Sustainable Mobility ha infatti firmato un accordo con Pbf Energy per una joint venture partecipata al 50:50, la St. Bernard Renewables (Sbr), per la bioraffineria oggi in fase di costruzione nell'area della raffineria di Chalmette della Pbf in Louisiana.Al momento della conclusione ...

