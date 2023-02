La Camera ha approvato questa mattina il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico” (atto C. 771-A)....

