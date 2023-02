Adolfo Urso e Robert Habeck

Il ministro per le Imprese e il made in Italy Adolfo Urso ha incontrato ieri a Berlino il vice cancelliere e ministro dell'Economia e della protezione climatica tedesco, Robert Habeck, con cui ha affrontato i principali temi di politica industriale bilaterale ed europea. “Con Habeck abbiamo una visione comune su molti dossier – ha affermato Urso in...

© Riproduzione riservata