Consip ha pubblicato il documento di consultazione del mercato per l'iniziativa "Fornitura di carburanti avio per ARMAEREO– Avio 7". Il questionario deve essere compilato ed inviato entro il 13 marzo 2023 all'indirizzo PEC seusconsip@postacert.consip.it.Il documento è in allegato....

