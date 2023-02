Ancora in calo le quotazioni dei prodotti raffinati, ancora in calo i prezzi dei carburanti. Media nazionale della benzina a 1,86 euro/litro, gasolio sotto 1,83 euro/litro. Metano ancora in forte calo a 1,91 euro/kg.Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. ...

