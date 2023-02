Saipem e Seaway7 hanno stipulato un accordo di collaborazione commerciale per individuare, proporre ed eseguire congiuntamente progetti eolici offshore su fondazioni fisse. Saipem e Seaway7, si legge in una nota, perseguiranno progetti che saranno selezionati sulla base della combinazione complementare dei rispettivi asset, tecnologie, prodotti e c...

