Dopo aver ricoperto questo ruolo per un ventennio seguendo anche la quotazione in Borsa, Tomaso Tommasi di Vignano si appresta a lasciare alla scadenza naturale del mandato l'incarico di presidente esecutivo di Hera, che con l'assemblea del 27 aprile verrà assunto da Cristian Fabbri, in Hera dal 2006, attuale direttore Mercato e a.d. di Hera Comm. ...

