Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto martedì un accordo provvisorio sulla creazione di obbligazioni verdi europee (green bond o EuGB). Il regolamento, si legge in una nota del Consiglio, stabilisce prescrizioni uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderano utilizzare la denominazione “obbligazione verde europea” o “EuGB” per l...

