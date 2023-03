Ricavi in aumento del 29% a 5,14 miliardi di euro, Ebitda +4% a 1,31 mld e utile in calo dell'11% a 280 milioni principalmente per effetto della tassazione sugli extraprofitti, che ha pesato per oltre 38 mld, investimenti in aumento dell'8% a 1 mld per l'88% nei business regolati e indebitamento in crescita di circa 450 mln a 4,4 mld. Sono i princi...

