“Il piano strategico 2022-2026 illustrato alle segreterie nazionali dall' a.d. di Snam, Stefano Venier, evidenzia positivamente l'importante contributo che Snam ha deciso di dare per la transizione e per la sicurezza energetica del paese. In uno scenario che, anche per responsabilità geopolitiche, ha visto la necessità di intervenire profondamente ...

© Riproduzione riservata