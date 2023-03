Erich Clementi

Il presidente del consiglio di sorveglianza di E.On SE, Karl-Ludwig Kley, ha deciso di non candidarsi per la rielezione all'organo di vigilanza della società all'assemblea generale annuale del 17 maggio 2023 e gli subentrerà Erich Clementi, come Kley già membro del Consiglio di sorveglianza dal 2016.“Ora - ha commentato Kley - è il momento giusto...

