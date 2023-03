L'unità di liquefazione di gas da 600.000 tonnellate all'anno Tango Flng, in Congo, in cui Eni è operatore con il 65%, dovrebbe avviare la produzione in dicembre. Lo ha dichiarato nel fine settimana il socio Lukoil, che detiene un 25% nel progetto. Lo riporta l'agenzia Reuters citando dichiarazioni del vice presidente Ivan Romanovsky ripresa dalle ...

