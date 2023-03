Con risoluzione n. 15 del 14 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, nonché del maggior importo dovuto o per l'utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022. ...

© Riproduzione riservata