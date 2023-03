Per agevolare il riempimento degli stoccaggi gas consentendo agli operatori di disporre di prestazione di erogazione nel corso del prossimo inverno 2023/24 in linea alla giacenza mantenuta in stoccaggio alla conclusione della corrente campagna di erogazione che termina domani, al 31 marzo 2023, Snam ha rilanciato oggi una seconda asta per il “Servi...

© Riproduzione riservata